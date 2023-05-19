«Вегас» — «Даллас»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз».

Ставка: победа «Далласа» за 2.60.

«Тщательный анализ сильных и слабых сторон соперников и подробное изучение лазаретов команд приводят к мысли о неизбежности седьмого матча. Но жизненный опыт подсказывает, что как раз в тех случаях, когда глаза затмевало полное и абсолютное равенство, всё, как правило, заканчивалось в пяти играх, а то и в четырёх. Все всплескивали руками, спрашивали друг друга «Что это было?», находили задним числом умные и аргументированные объяснения — но это было уже потом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналогичная ситуация в данной паре может возникнуть лишь в том случае, если «Даллас» с первых же матчей начнёт накручивать хвост «Вегасу». Потому что даже преимущество «рыцарей» 2-0 после двух домашних матчей никого особо не убедит. А вот, скажем, 0-2 после тех же двух матчей удивит, и очень. А счёт 1-1 прямо-таки «во лбу горит».

В общем, если брать серию целиком, то автор этих строк ставит на 4-2 в пользу «Далласа», причём свой финальный заход за чашкой «звёзды» начнут уже в первом матче — достаточно интересном, но не слишком событийном, с тоталом выше 4,5. И решит всё «Даллас» в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 19.98.

Бобровский установил рекорд Флориды» по количеству сейвов в плей-офф за матч.

Чернышенко: уверен, что КХЛ будет развивать свой международный статус.

The Athletic: Орлов возглавил рейтинг топ-50 неограниченно свободных агентов НХЛ.