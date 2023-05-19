«Вегас» — «Даллас», первый матч. Барбашёв, не скучай!

20 мая состоится первый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.35, а успех «Старз» идёт за 2.70. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» 20 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90 и тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 12.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас» (20.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге 20 мая пройдёт матч между «Вегасом» и «Далласом», на льду «Ти-Мобайл Арены». Первое вбрасывание состоится в 3:30 мск.

Питер Дебур стал первым тренером в НХЛ, кто выводил сразу четыре команды в финал конференций в первый год работы с ними. Ранее ему это удавалось с «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Вегасом». Однако 54-летний специалист ни разу не выигрывал Кубок Стэнли с этими клубами, получится ли сейчас?

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«Старз» накануне обыграли дома «Сиэтл» (2:1), выиграв в серии 4-3. Примечательно, что под руководством канадского специалиста все четыре клуба ни разу не проигрывали в седьмых встречах. Он король седьмых матчей! Героем вечера с «Кракен» стал 20-летний Уайатт Джонстон, забросивший победную шайбу. Евгений Дадонов ему ассистировал. У россиянина девять очков в 13 матчах.

Джонстон самый молодой игрок забросивший решающую шайбу в седьмом матче плей-офф. Он превзошёл достижение Яромира Ягра. При этом ещё в первом раунде молодой хоккеист оказался автором победной шайбы в шестой игре с «Миннесотой». Тем самым он стал пятым спортсменом в истории НХЛ, чьи шайбы принесли команде победы в двух сериях.

В составе «рыцарей» есть достаточно много спортсменов, которые уже выигрывали Кубок Стэнли. Среди них Иван Барбашёв. Поможет ли это победить? Подопечные Питера Дебура отлично подготовлены и мотивированы. У них тоже хватает опытных хоккеистов.

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«Вегас» — сильный соперник. В 1/4 финала плей-офф он победил «Эдмонтон» 4-2 в серии. В последнем матче «золотые рыцари» выиграли со счётом 5:2. Джонатан Маршессо отметился хет-триком. Иван Барбашёв дважды ассистировал. Всего у россиянина девять очков в 11 играх плей-офф. Системная работа команды дала свои плоды.

У команд отличный баланс сил и нет преимущества одной из сторон, по крайней мере весомого. Пока остановимся на ставке тотал меньше 5.5 шайбы за 1.90. Первый матч пройдёт спокойной и клубы будут присматриваться друг к другу. Поэтому результат не порадует большим количеством голов.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас» 20 мая 2023 года

«Голден Найтс»- сильный соперник, но у «Старз» опытный состав. Клубы играют системно и в очных встречах преимущества нет ни у одной из команд. Поэтому результативность в этой паре не главное. К тому же это первый матч 1/2 финала плей-офф, поэтому стороны будут присматриваться. Проверим ставку на тотал меньше 5.5 шайбы.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

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