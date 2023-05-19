Прогноз на матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Вольфсбург» с коэффициентом 2.36

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Фрайбург» – «Вольфсбург».
Ставка: победа «Вольфсбурга» с форой (0) за 2.36.
Удивительно, что даже сейчас эксперты совсем не верят в «Вольфсбург». Команда Нико Ковача в нынешнем сезоне приучила к тому, что может оступиться в самый ответственный момент и потерять любое преимущество. Тем не менее сейчас от неё вполне стоит ждать прогресса. В матче с «Фрайбургом» в первом круге саксонцы одержали самую крупную победу в сезоне, забив шесть голов (6:0).
Брайсгау сейчас в плохой форме – с учётом матча за Кубок Германии они проиграли уже в трёх встречах подряд. В совокупности за этот период хозяева пропустили 10 голов, что также говорит о проблемах в обороне. Но ещё важнее, что «Фрайбург» в этом сезоне допустил восемь поражений, и все — от клубов из лидирующей шестёрки.
«Вольфсбург» на шестое место после прошедшего тура как раз и переместился. Сейчас у гостей три победы в четырёх последних матчах чемпионата при средней результативности больше трёх голов за игру. Стоит также отметить, что у «волков» прекрасно работает скамейка – девять голов уже забили игроки запаса, что является рекордом. Рассмотрим победу гостей с форой (0) с коэффициентом 2.36.
Экспресс с коэффициентом 19.98.
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