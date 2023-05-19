Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Сассуоло» – «Монца».

Ставка: победа «Монцы» с форой (0) за 2.34.

У обеих команды уже нет турнирных целей в нынешнем сезоне – вылет не грозит, а еврокубки давно вне досягаемости. Тем не менее, это вовсе не значит, что ни одной из них в предстоящем матче ничего не надо. В первую очередь стоит отметить мотивацию «Монцы», которая проводит концовку сезона очень мощно и просто так отдавать очки любому сопернику не собирается.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Гости не проигрывают на протяжении семи матчей подряд, добыв на данном отрезке четыре победы, в том числе над явными фаворитами: «Фиорентиной», «Интером» и «Наполи». То есть они обыграли финалиста Лиги конференций, финалиста Лиги чемпионов и чемпиона Италии, и только от первых пропустили голы. Это дорогого стоит. У новичка элитного дивизиона есть шанс завершить дебютный сезон в первой восьмёрке, и он им воспользуется.

«Сассуоло» едва ли будет всерьёз этому противостоять. Да, чёрно-зелёные играют дома и хотят порадовать своих болельщиков, но сейчас они в плохой форме. Хозяева не выигрывают на протяжении трёх встреч подряд. Поэтому рассмотрим победу «Монцы» с форой (0) с коэффициентом 2.34.

Экспресс с коэффициентом 19.98.

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