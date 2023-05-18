«Сассуоло» — «Монца». Благодаря Берлускони

Владелец бело-красных начал поднимать их с самого дна, а теперь пожинает плоды.

19 мая 2023 года состоится матч Серии А «Сассуоло» — «Монца». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу чёрно-зелёных можно с коэффициентом 2.17. Шансы бело-красных оценены в 3.15. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Сассуоло» — «Монца» 19 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Сассуоло» — «Монца» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.05. Ставки на то, что чёрно-зелёные победият со счётом 2:1, принимаются за 9.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Монца» (19.05.2023)

У «Сассуоло» наблюдается упадок сил. Клуб не может выиграть в трёх матчах подряд. В последней встрече чёрно-зелёные потерпели поражение от миланского «Интера» со счётом 2:4.

Матеус Энрике и Давиде Фраттези отметились голами во втором тайме, но этого оказалось недостаточно, чтобы отыграть отставание. Это поражение стало вторым в трёх последних встречах. «Сассуоло» остаётся на 13-м месте в турнирной таблице с 44 очками.

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«Монца» в последнее время была на высоте и не проигрывает в семи матчах. Бело-красные обыгрывали не слабых соперников, а сильных. Они победили «Интер» (1:0), «Фиорентину» (3:2), «Специю» (2:0) и даже чемпиона Италии – Наполи (2:0).

На фоне таких хороших результатов пошли слухи об усилении состава на следующий сезон. По информации источника, команду может пополнить легендарный Ибрагимович. Такой выбор швед может сделать из-за своей дружбы с владельцем «Монцы» — Сильвио Берлускони.

Соперники встречались между собой всего 12 раз, и только одна из этих встреч состоялась в Серии А. Бело-красные лидируют по победам: 5-4. Последняя очная игра закончилась вничью — 1:1.

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«Сассуоло» забивал как минимум два гола в последних четырёх домашних очных матчах, причём в этих играх было забито более 2.5 мяча. Чёрно-зелёные непобедимы в шести домашних матчах Серии А.

«Сассуоло» одержал всего одну победу в пяти последних матчах и трижды проиграл. Дома у клуба дела обстоят немного лучше, ведь с марта он никому не проигрывает в родных стенах.

«Монца» впечатляет в этом сезоне, несмотря на то что считается новичком в Серии А. Команда всерьёз рассчитывает финишировать в верхней половине турнирной таблицы. В трёх из последних шести матчей чемпионата клуб не пропускает даже гола. Настолько он надёжен в обороне.

Бело-красные будут воодушевлены впечатляющей победой над «Наполи», а также подойдут к матчу в лучшей форме, чем «Сассуоло». Поэтому рассчитываем на то, что «Монца» выиграет с коэффициентом 3.15 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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Кажется, владелец клуба Берлускони будет счастлив такому результату. Если заглянуть в историю, то купил он «Монцу» ещё в то время, когда она выступала в Серии С.

Ставка: победа «Монцы» за 3.15.

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