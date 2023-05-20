«Борнмут» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «МЮ».
Ставка: обе забьют — нет за 2.13.
«МЮ» на выезде проведёт очень важный матч с «Борнмутом». Идёт борьба за четвёртое место в АПЛ. «Ньюкасл» свои очки терять не хочет, «Ливерпуль» на пятках, поэтому выездная игра очень важна для «МЮ».
Дома «Борнмут» сыграл не очень здорово: три поражения в последних четырёх матчах при 10 пропущенных мячах. Есть и разница в мотивации. «МЮ» надо выигрывать, а соперник уже спасся — и это самое главное для него.
Я обратил внимание, что в последних четырёх матчах с участием манкунианцев проходила ставка обе забьют — нет. Здесь вполне может быть такая же ситуация. «Борнмуту» ничего не надо, а гости будут отсиживаться и контратаковать, поэтому ставка обе забьют — нет кажется интересной», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 23.28.
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