Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Борнмут» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Борнмут» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «МЮ».

Ставка: обе забьют — нет за 2.13.

«МЮ» на выезде проведёт очень важный матч с «Борнмутом». Идёт борьба за четвёртое место в АПЛ. «Ньюкасл» свои очки терять не хочет, «Ливерпуль» на пятках, поэтому выездная игра очень важна для «МЮ».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дома «Борнмут» сыграл не очень здорово: три поражения в последних четырёх матчах при 10 пропущенных мячах. Есть и разница в мотивации. «МЮ» надо выигрывать, а соперник уже спасся — и это самое главное для него.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
20 мая 2023, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я обратил внимание, что в последних четырёх матчах с участием манкунианцев проходила ставка обе забьют — нет. Здесь вполне может быть такая же ситуация. «Борнмуту» ничего не надо, а гости будут отсиживаться и контратаковать, поэтому ставка обе забьют — нет кажется интересной», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 23.28.

Артета: «Арсенал» ещё может стать чемпионом, нельзя расслабляться.

Тихонов: для всех будет интереснее, если в дерби «Спартак» победит ЦСКА.

«Балтика» вышла в РПЛ.

Цена победы очень высока:
«Борнмут» — «МЮ». Эрик тен Хаг будет нервничать
«Борнмут» — «МЮ». Эрик тен Хаг будет нервничать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023