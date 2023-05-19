«Борнмут» — «МЮ». Эрик тен Хаг будет нервничать

20 мая 2023 года состоится матч 37-го тура АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу «МЮ» можно с коэффициентом 1.80. Шансы «Борнмута» оценены в 6.00. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» 20 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.45. Ставки на то, что «красные дьяволы» победят со счётом 2:1, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» (20.05.2023)

Игра «Борнмут» — «МЮ» пройдёт на стадионе «Виталити — Дин Корт», и хозяева начинают выходные на 14-м месте с 39 очками, в то время как гости занимают четвёртую строчку с 66 очками.

«Вишни» в последнем матче проиграли «Кристал Пэлас» со счётом 0:2 в прошлые выходные. Они пропустили первый гол на 39-й минуте, а через 13 минут после начала второго тайма в их ворота был забит ещё один мяч.

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Поражение от «стекольщиков» означает, что «Борнмут» проиграл три из пяти последних встреч АПЛ. Также клуб уступил «Вест Хэму» и «Челси». Однако «вишни» победили в четырёх из семи последних игр.

Интересно, что дома «Борнмут» очень плохо играет и редко радует болельщиков. В текущем сезоне на своём стадионе клуб провёл 18 матчей, из которых выиграл только в шести, уступив в восьми.

Однако встречи на поле «вишен» были интересными, ведь в четырёх из пяти последних было забито более 2.5 мяча.

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«Манчестер Юнайтед» отправляется в гости после победы в игре с «Вулверхэмптоном» со счётом 2:0. Хозяевам пришлось ждать до 32-й минуты, чтобы забить первый мяч, и только на последних минутах они смогли увеличить отрыв.

Эта победа прервала серию из двух поражений «красных дьяволов», которые он потерпел на выезде с «Брайтоном» (0:1) и «Вест Хэмом» (0:1).

В АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях выиграл только один из шести последних матчей. Были поражения «Ливерпулю» (0:7), «Ньюкаслу» (0:2), «Брайтону» (0:1) и «Вест Хэму» (0:1). Победа была одержана над «Ноттингем Форест», а с «Тоттенхэмом» подопечные тен Хага сыграли вничью — 2:2.

В составе «МЮ» по-прежнему много травм: отсутствуют Марсель Забитцер, Фил Джонс, Лисандро Мартинес и Донни ван де Бек. Также есть сомнения в готовности Маркуса Рашфорда и Скотта Мактоминея.

«Борнмут» гарантировал себе прописку в АПЛ, что означает, что он может расслабиться, но это может сделать его сложным соперником. «Красные дьяволы» должны побеждать, чтобы остаться в четвёрке сильнейших. Однако задача усложняется, когда результаты на выезде настолько плохие.

Мы рекомендуем поставить на ничью за коэффициент 4.80 в букмекерской конторе «Фонбет». За регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей. «Вишни», конечно, не мотивированы, но это и должно пугать. Когда у футболистов развязаны руки, они могут горы свернуть. «МЮ» будет очень непросто, учитывая, что «Ливерпуль» отстаёт всего на одно очко.

Ставка: ничья за 4.80.

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