«Ахмат» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Химки» в 28-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.14.

«Очень любопытная игра нас ожидает в Грозном: «Ахмат» против «Химок». Никаких новостей относительно непоездки Андрея Талалаева в Грозный нет. Поэтому главный тренер химчан приедет в Грозный, сыграет против своей бывшей команды, которую он готовил к этому сезону. Талалаев начинал сезон именно с «Ахматом», а «Химки» — уже третья команда для Талалаева по ходу нынешнего чемпионата.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Химки» в этом туре могут официально оформить возвращение в Первую лигу. Если «Химки» проиграют и, соответственно, «Пари НН» наберёт очки в матче с «Сочи», то подмосковная команда официально вылетит.

«Химки» — команда очень неуступчивая, мы это видели по игре со «Спартаком». Но «Ахмат» сейчас даже в отсутствие многих лидеров всё равно в очень хорошем эмоциональном состоянии, в очень хорошем физическом состоянии. И «Ахмату» по турнирной таблице даже маячит возможное попадание в тройку. «Химки» надо обыгрывать, но те упрутся, в этом нет никаких сомнений. Хоть Андрей Семёнов сказал, что очень принципиально и хочется отправить Талалаева в первый дивизион именно в этом матче, я думаю, что этого не произойдёт. Игра получится очень упрямой. Явный фаворит есть, это, конечно, «Ахмат», но не так всё, как принято говорить, однозначно.

Мой прогноз на эту встречу – «2-3 гола в матче» за 2.14. Допускаю ничью 1:1, 2:1 в ту или другую сторону, ну или 2:0, да и, в конце концов, 3:0 тоже исключать нельзя, например, в пользу «Ахмата». «2-3 гола» — комбинированный вариант, мне нравится», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 23.28.

Артета: «Арсенал» ещё может стать чемпионом, нельзя расслабляться.

Тихонов: для всех будет интереснее, если в дерби «Спартак» победит ЦСКА.

«Балтика» вышла в РПЛ.