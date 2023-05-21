«Спартак» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на дерби РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.55.

«Московское дерби пройдёт в рамках 28-го тура РПЛ — «Спартак» примет дома ЦСКА. Оба соперника находятся на верхушке таблицы турнира. Думаю, нас тут ждёт равная схватка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» неважно выступал в последнее время — в трёх турах клуб не выигрывал. За этот период подопечные Абаскаля дважды сыграли вничью — с «Ростовом» (1:1) и с «Химками» (1:1), а также проиграли «Зениту» (2:3). Из-за таких результатов красно-белые опустились на четвёртое место. Отставание «Спартака» от клуба со второго места составляет четыре очка.

Собственно, вторую позицию сейчас занимает ЦСКА с 54 баллами в активе. В отличие от своего соперника по этому туру, у армейцев давно не было проигрышей — почти одни победы. Единственные очки подопечные Федотова недавно потеряли в противостоянии с «Локомотивом» — 1:1. В Кубке России ЦСКА тоже добился успеха, попав в финал.

Думаю, тут будет жаркий матч. Да, «Спартак» выглядит более слабым сейчас — в последнее время команда перестала выигрывать. Однако это дерби — такие матчи всегда особенные. А красно-белые ещё и играют на своём поле.

Так что я считаю, что шансы у противников примерно равны. Поэтому и поставлю на ничью», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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