«Спартак» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч 28-го тура РПЛ

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.90.

«Спартак» — ЦСКА — дерби всея Руси, как называют этот матч. В первом круге была ничья 2:2. Думаю, что что-то подобное мы, наверное, увидим и сейчас с точки зрения именно результативности, потому что хоть ЦСКА и поймал определённую надёжную игру в обороне, но «Спартак», конечно, будет максимально серьёзно настраиваться, для них армейцы — это сильный раздражитель.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что «Спартак» постарается впереди сыграть получше, чем это было в последних матчах, когда с «Ростовом», например, отыгрывались уже в компенсированное время. Армейцам победа может гарантировать вторую строчку в таблице. В принципе, они, конечно, сейчас лучше выглядят, они фавориты этого матча с точки зрения организации и самоотдачи, да и с точки зрения реализации. Нашёл Владимир Федотов ту схему, которая хорошо работает. Иван Обляков очень хорошую половину года проводит.

Думаю, что исходить тут всё равно надо из забитых мячей – «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.9 мне представляется идеальной ставкой на этот матч. Хотя, может быть, кому-то больше нравится победа ЦСКА, но я выбрал бы всё-таки вот этот вариант», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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