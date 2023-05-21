«Валенсия» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Валенсия» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Валенсии» за 3.15.

«Валенсия» примет дома «Реал» Мадрид в 35-м туре испанского чемпионата. На днях команда Анчелотти играла в сложнейшем матче в Лиге чемпионов. Так что у «Валенсии», думаю, есть шанс на очки тут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После ответного матча полуфинала с «Манчестер Сити» сезон для «Реала» завершился, по моему мнению. Клуб был разгромлен со счётом 0:4. Никакого чуда не случилось. В Примере у подопечных Анчелотти перспектив давно нет. Их, конечно, может опередить «Атлетико». Сейчас между соперниками два очка разницы. Но думаю, для «сливочных» не столь важно – финишировать на втором или третьем месте. «Реал» — «Королевский клуб», рассчитывающий только на победы в турнирах.

В этом плане для «Валенсии» сезон ещё совсем не окончен. Клуб сейчас борется за выживание. С 37 очками «летучие мыши» идут на 15-й строчке и отрываются от зоны вылета на три очка. Так что подопечные Рубена Барахи сейчас настраиваются только на победы – до конца сезона осталось мало туров.

Собственно, в последних матчах «Валенсия» играла достаточно успешно – три победы в пяти турах. Думаю, «Реал» выйдет на поле не в лучшем моральном и физическом состоянии. В таких условиях «летучие мыши» могут и выиграть. Рискну и поставлю на этот исход», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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