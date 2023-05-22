Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Рома» — «Салернитана».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

В последних 11 турах чемпионата Италии подопечные Жозе Моуринью добились максимального результата лишь в четырёх встречах — обыграли «Ювентус» (1:0), «Сампдорию» (3:0), «Торино» (1:0) и «Удинезе» (3:0). Три встречи завершились ничейным результатом, а в остальных четырёх «джаллоросси» проиграли.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Недобрав 18 очков, в итоге «волки» опустились на седьмое место турнирной таблицы. Отставание от границ топ-4 составляет шесть очков, нивелировать которые в оставшихся трёх матчах чемпионата будет сложно. На этом фоне у Жозе Моуринью могли бы появиться причины для волнений, если бы не еврокубковая альтернатива.

На неделе команда Жозе Моуринью пробилась в финал Лиги Европы. Победа во втором по значимости еврокубке гарантирует римлянам участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В ответной встрече с «Байером» ничья далась римлянам непросто, поэтому в предстоящей встрече ротация состава — логичный и ожидаемый шаг от португальского специалиста.

«Салернитана» здорово прибавила под руководством Паулу Соузы. За 13 матчей «морские коньки» победили в трёх встречах и восемь раз сыграли вничью, в том числе с «Миланом», «Интером» и даже «Наполи». Недооценивать потенциал гостей не стоит. Рекомендуем ставку на тотал меньше 2,5 мяча за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.33.

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