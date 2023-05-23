Швеция — США: ставка Анатолия Емелина на игру группового этапа ЧМ-2023

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Швеция – США.

Ставка: победа Швеции за 2.02.

«Матч за первое место в группе обещает стать весьма упорным и интересным. Сборная США пока очков на этом чемпионате мира вообще не теряет. Дэвид Куинн построил хороший коллектив. Сюда вписывается даже победа над не самой сильной Францией в предыдущей встрече – 9:0. Каттер Готье, например, сделал хет-трик, и у него стало шесть шайб на этом турнире. И таких вот хоккеистов у американцев целая команда. Результат в ней может сделать любой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Швеция же в прошлой игре чуть намучилась с Данией и всё же обыграла своих морских соседей — 4:1. Но, скорее всего, «Тре Крунур» особо и не напрягалась в том матче. Но на «звёздно-полосатых» подопечные Сэма Халлама выйдут совсем с другим настроением.

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 23 мая 2023, вторник. 16:20 МСК Швеция Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Что касается очных встреч, то начиная с 2009 года шведы выиграли четыре матча, а американцы три. При этом скандинавы делают это гораздо увереннее с общим счётом 22:9! Являются ли они неудобным соперником для сборной США? Да, можно так и сказать. И я думаю, что сборная Швеции одержит победу. И выйдет в четвертьфинал с первого места. То, что шведы в поддавки играть не будут, показала их предыдущая встреча, когда они уверенно одолели очень мотивированных датчан. Ну и Андре Петерссон отличится вновь. Победа Швеции в основное время», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 9.30.

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