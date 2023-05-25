Канада — Финляндия: ставка Анатолия Емелина на игру 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Канада — Финляндия.

Ставка: ТМ 5 за 1.75.

«По названию этот четвертьфинал, безусловно, является центральным. Это ещё и потому, что сборная Финляндии является одним из хозяев мирового форума и от неё ждут многого. Ну а сборная Канады притягательна всегда и во все времена.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В заключительной игре группового этапа сборная Суоми разгромила Данию – 7:1. Ясно, что Юкка Ялонен не требовал от своих подопечных непременного разгрома. Но если уж у финнов игра идёт, да ещё при домашних трибунах, то остановиться никак не получится. Марко Анттила, Вилле Покка и компания и не стали тормозить, войдя в четвертьфинал на хороших эмоциях результативного матча.

Канада тоже взбодрила себя перед 1/4 финала. Команда Андре Туриньи обыграла сборную Чехии – 3:1. И уже пятую шайбу на текущем чемпионате забросил Лоусон Круз.

А теперь самое интересное. В последних восьми матчах, если брать отчёт с 2018 года, которые эти команды сыграли между собой, финны выиграли шесть! Включая последний финал ЧМ, в котором Суоми взяли верх 4:3 (ОТ). Правда, в 2021 году, и тоже в финале, сильнее были канадцы и тоже в дополнительное время – 3:2. Так что интрига у этого матча просто зашкаливает. И пусть это не финал, для каждой команды это неважно, главное — победить. Шайб много мы в этом матче не увидим, скорее счёт будет 2:1 или 3:1. Мой выбор – тотал меньше пяти шайб», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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