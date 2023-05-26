Прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Химки» — «Урал»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Урал».

Ставка: победа «Урала» за 1.92.

Матч прямых конкурентов, в котором бороться за результат будет лишь одна из команд. Конечно, «Химки» имеют некоторую мотивацию, ведь это последний домашний матч для них. Они постараются порадовать своих болельщиков перед тем, как начать строить новый проект на будущее. Однако данного настроя команде Андрея Талалаева едва ли хватит для победы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сказать, что она в ужасной форме, это просто отметить очевидное – с ноября в 12 встречах чемпионата выиграла всего один раз. И то победа над «Торпедо» (4:2), которое потеряло всякую мотивацию намного раньше, не выглядит серьёзным достижением. За это время красно-чёрные допустили восемь поражений, пропуская в среднем три гола и забивая меньше одного. В четырёх последних турах они набрали всего одно очко и забили два гола.

«Уралу» тоже нечем ответить сопернику в атаке. Подопечные Виктора Гончаренко добились одной победы над «Оренбургом» в девяти последних матчах, а в пяти случаях даже не забивали. И всё же они выглядят стабильнее хозяев. Поражение в прошлом туре от «Крыльев Советов» (0:3) стало для «шмелей» первым за четыре тура. Им необходима всего одна победа, чтобы обезопасить себя от вылета, и они её добудут. Рассмотрим победу гостей с коэффициентом 1.92.

Экспресс с коэффициентом 27.72.

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