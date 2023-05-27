«Сочи» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Зенит» в 29-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 3 за 1.80.
«Где ещё жду голы, так это в противостоянии «Сочи» и «Зенита». Здесь друзья, товарищи и партнёры в прошлом по футбольному полю Дмитрий Хохлов против Сергея Семака. «Зенит» объявил, что в Сочи на эту игру не поедут все бразильцы, включая бывшего игрока «Сочи» Родригао. Ренан уехал на чемпионат мира, Клаудиньо, Малком и Вендел отдыхают, Дуглас Сантос отдыхает. В общем, состав у «Зенита» экспериментальный, но всё равно боевой. Пара Алип — Чистяков в центре обороны выглядит вполне неплохо. И «Зенит» в статусе чемпиона, конечно, проигрывать не хочет, чтобы лишних разговоров не было.
«Сочи» после 0:3 от «Локомотива», 0:4 от «Пари НН», ещё и без Дркушича, основного центрального защитника, с резервным голкипером… Но матч домашний, постараются «Зенит» обыграть. Для Хохлова, мне кажется, это важно. А для «Зенита» важно не проиграть.
Поэтому голы, тоже жду голы в этой паре. Хороший стадион, хорошая атмосфера, хорошая погода. Тотал больше 3 за 1.80», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
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