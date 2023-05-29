Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выиграть «Ролан Гаррос»

Вчера в Париже стартовал «Ролан Гаррос» — второй теннисный турнир серии «Большого шлема» в сезоне. Эксперты оценили шансы россиян выиграть соревнования в мужском одиночном разряде.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что из россиян больше всего шансов выиграть у Даниила Медведева. Вторая ракетка мира недавно выиграл турнир в Риме — первый свой титул на грунте. Поставить на успех Медведева в Париже можно за 9.00.

Шансы остальных россиян, по мнению аналитиков, невысоки. На Андрея Рублёва можно поставить за 50.00, а на Карена Хачанова — за 100.00. Кроме того, можно сделать ставку на то, что турнир выиграет любой из россиян. Вероятность такого развития событий оценили коэффициентом 7.00.

Букмекеры считают главным претендентом на победу испанца Карлоса Алькараса, на него можно сделать ставку с коэффициентом 2.50. Шансы Новака Джоковича оценили коэффициентом 3.30.

Экспресс с коэффициентом 6.46.

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