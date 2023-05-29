«Даллас» — «Вегас»: ставка Германа Титова на матч плей-офф НХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Даллас» – «Вегас».

Ставка: победа «Далласа» за 2.31.

«Даллас» одержал две победы подряд и возродил интригу в финале «Запада». Положение «Вегаса» становится менее и менее комфортным. Если после одного поражения поводов для беспокойства не было, то сейчас, когда счёт в серии стал 3-2, велика вероятность, что противостояние затянется до седьмого матча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Старз» доказывают, что их слишком рано списали со счетов. «Даллас» — крепкая кубковая команда. Многие ведущие игроки прошли длинные плей-офф и играли в финале Кубка Стэнли. «Звёзды» не сдались при счёте 0-3 в серии и перевернули её. Психологическое преимущество однозначно на стороне техасцев. «Голден Найтс» могут впасть в лёгкое замешательство перед шестой игрой — два поражения подряд обязательно приведут к перестановкам в звеньях. Этим могут воспользоваться «Старз». Поставлю на победу «Далласа» в основное время», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.46.

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