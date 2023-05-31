«Севилья» — «Рома»: прогноз Александра Неценко на финальный матч Лиги Европы

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома».

Ставка: проход «Севильи» за 1.90.

«Испанцы будут стараться играть первым номером, постараются прессинговать соперника, а «Рома» будет не прочь отбиваться – в этом Моуринью собаку съел.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С учётом того, как команды играют в последнее время, здесь просматривается крен в сторону низового матча. Финал, ответственная игра – все будут стараться выкладываться, чтобы не дать забить сопернику. Осторожность будет превалировать, в особенности со стороны «Ромы». Римляне умеют отбиться, терпеть и ждать своего шанса.

Мне кажется, что «Севилья» сильнее по составу. Важно отметить, что «Рома» выиграла только один матч из последних девяти, а «Севилья» – три из последних восьми. Нас это настраивает на то, что матч может выйти за пределы основного времени, что нас вполне может ждать ничья», — сказал Неценко.

Экспресс с коэффициентом 10.20.

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