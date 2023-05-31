Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Севилья» — «Рома»: прогноз Александра Неценко на финальный матч Лиги Европы

«Севилья» — «Рома»: прогноз Александра Неценко на финальный матч Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома».

Ставка: проход «Севильи» за 1.90.

«Испанцы будут стараться играть первым номером, постараются прессинговать соперника, а «Рома» будет не прочь отбиваться – в этом Моуринью собаку съел.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С учётом того, как команды играют в последнее время, здесь просматривается крен в сторону низового матча. Финал, ответственная игра – все будут стараться выкладываться, чтобы не дать забить сопернику. Осторожность будет превалировать, в особенности со стороны «Ромы». Римляне умеют отбиться, терпеть и ждать своего шанса.

Лига Европы. Финал
31 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что «Севилья» сильнее по составу. Важно отметить, что «Рома» выиграла только один матч из последних девяти, а «Севилья» – три из последних восьми. Нас это настраивает на то, что матч может выйти за пределы основного времени, что нас вполне может ждать ничья», — сказал Неценко.

Экспресс с коэффициентом 10.20.

Дзюба: в Госдуму и в президенты РФС вряд ли пойду.

Карим Бензема согласен на переход в клуб из Саудовской Аравии.

Губерниев заявил, что Промес не должен играть в России.

Все когда-то проигрывают:
«Севилья» — «Рома». Моуринью оставит римлян без подарка
«Севилья» — «Рома». Моуринью оставит римлян без подарка
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023