«Севилья» — «Рома». Моуринью оставит римлян без подарка

Если португальский тренер собрался в «ПСЖ», хорошо бы оставить после себя трофей. Но увы!

31 мая состоится финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80. Успех итальянцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 31 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Севилья» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» (31.05.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать о менее престижном, но не уступающем по зрелищности турнире — Лиге Европы. 31 мая состоится финал турнира, в котором на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) померяются силами «Севилья» и «Рома». Начало — в 22:00 мск. Севильцы являются рекордсменами по победам в Лиге Европы — шесть раз. У красно-белых особое отношение к турниру.

Относительно недавняя смена главного тренера благоприятно отразилась на «нервионцах». Хосе Луису Мендилибару удалось не только вытащить команду из чёрной полосы, но и поставить ей замечательный комбинационный футбол, со своим авторским стилем. Специалист заслуживает особой похвалы.

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Благодаря стараниям Мендилибара у «Севильи» внезапно обнаружилась очень хорошая глубина состава. Также проявились лучшие качества футболистов. На предыдущих стадиях турнира красно-белые обыграли «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» за счёт постоянного давления, большого количества борьбы и отменного контроля мяча.

«Нервионцы» вынуждали соперников играть по своим правилам. Они забирали мяч и прессинговали. В совокупности с очень своевременными заменами Мендилибара это принесло плоды. Даже одна из самых крепких оборонительных линий в Италии не сумела остановить красно-белых.

Удастся ли опытнейшему Жозе Моуринью найти способ обыграть такую «Севилью»? На последнем отрезке сезона у «волков» отчётливо проглядывается спад. Понятно, что наставник экономил силы своих подопечных на финал Лиги Европы. Однако результаты и игра римлян настораживают.

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За последние семь туров в Серии А «джаллоросси» не одержали ни одной победы. Это первая в карьере Моуринью безвыигрышная серия из семи матчей в лиге. В ЛЕ дела обстоят не лучше. На предыдущей стадии турнира «волки» с огромным трудом обыграли «Байер» (1:0 и 0:0).

В ответном матче подопечные Моуринью лишь благодаря везению избежали поражения и вылета. За весь матч они нанесли только один удар, причём он не попал в створ. Соперник создал гораздо больше опасных атак и нанёс целых 23 удара (шесть в створ). Чудом не забил.

В успех такой «Ромы» верится с большим трудом. Тем более что лучший бомбардир команды Пауло Дибала вряд ли сможет принять участие в матче с «Севильей». Моуринью выразил надежду, что аргентинец будет хотя бы на скамейке запасных. Он подчеркнул, что уже будет счастлив, если форвард выйдет на 15–20 минут.

Кстати, вероятнее всего, Моуринью покинет «Рому» после финала Лиги Европы. Португалец не так давно согласился возглавить «ПСЖ», если ему поступит официальное предложение. Не исключено, что это отразится на доверии футболистов к наставнику. Предлагаем поставить на то, что «Севилья» станет чемпионом. Поставить это можно с коэффициентом 1.88.

Нервионцы преуспевают не только в Лиге Европы, но и в чемпионате Испании. За последние 11 туров они уступили только «Жироне» (0:2) и мадридскому «Реалу» (1:2). Также красно-белые три раза сыграли вничью. При Мендилибаре они вышли на новый уровень, став командой, которая способна обыгрывать очень сильных соперников в важных матчах.

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У нынешних «джаллоросси» такой черты нет. Лишь за счёт «автобуса» португальского специалиста им удалось пройти «Байер». У «Ювентуса», как мы уже отметили ранее, тем же методом не получилось обыграть севильцев. Вряд ли удастся Моуринью. Он имеет в подспорье гораздо меньше ресурсов, чем Массимилиано Аллегри.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 31 мая 2023 года

На данном этапе «Севилья» выглядит в разы предпочтительнее «Ромы». Она демонстрирует очень красивый футбол и добывает отличные результаты. Римляне, напротив, безвылазно сидят в обороне и регулярно проигрывают. Конечно, на финальный матч Моуринью наверняка настроит своих футболистов как надо. Однако без Дибалы и с такой игрой им вряд ли удастся выиграть. Статистика также на стороне «нервионцев». Интересно, что они всегда выигрывали Лигу Европы, если выходили в полуфинал турнира.

Ставка: «Севилья» станет чемпионом Лиги Европы за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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