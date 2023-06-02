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Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва обыграть Сонего и выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

2 июня состоятся матчи третьего круга «Ролан Гаррос». В одном из них россиянин Андрей Рублёв встретится с итальянцем Лоренцо Сонего. Начало встречи запланировано на 13:30 мск.

Фаворитом предстоящего матча эксперты считают 25-летнего россиянина. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.30. Успех Сонего идёт за 3.56.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На победу Андрея с форой (-5.5) дают коэффициент 1.98, а фору (+5.5) на Сонего оценили коэффициентом 1.82.

Общий тотал меньше 37.5 гейма идёт за 1.90, тотал больше 37.5 — также за 1.90.

Рублёв — седьмая ракетка мира, а Сонего располагается на 48-м месте в мировом рейтинге. Ранее эти теннисисты дважды встречались друг с другом на турнирах ATP, обменявшись победами.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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