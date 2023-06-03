«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Спартак» в 30-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.86.

«Заключительный тур РПЛ, и здесь несколько интриг: кто попадёт в стыковые матчи, кто займёт место в тройке. Начнём мы с поездки в Самару, где «Крылья» сыграют со «Спартаком». Это, пожалуй, центральная игра последнего тура Мир РПЛ. «Крыльям» очень надо побеждать и надо только побеждать. Но и «Спартаку», соответственно, тоже надо выигрывать, если он рассчитывает на потерю очков ЦСКА и «Ростова», чтобы занять второе место.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команды уже играли в Кубке России в этом сезоне: «Спартак» неожиданно уступил в Самаре – 1:2, пропустив за минуту два мяча. Но тогда героем был Пиняев, а сейчас он уже в другой команде. Здесь, с учётом того, что «Крыльям» очень нужна победа и, соответственно, «Спартаку» тоже, отсиживаться в обороне нет никакого смысла.

«Спартак вторые таймы проводит сильнее, чем первые, и об этом говорит статистика. В предыдущем туре додавить «Пари НН» не удалось, но, я думаю, с помощью замен, где-то с помощью усталости игроков сейчас второй тайм должен получиться максимально результативным. Минимум два мяча во втором тайме команды забьют. Может быть, забьют друг другу, может быть, только одна команда забьёт минимум два мяча.

В общем, мой прогноз – «тотал второго тайма больше 1.5 мяча» за 1.86», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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