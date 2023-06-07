«Енисей» — «Факел»: прогноз Константина Генича на стыковой матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Енисей» – «Факел» в переходных играх РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Енисей» забьёт в первом тайме за 2.70.

«Первые стыковые матчи. И мы отправляемся в Красноярск. В манеже «Енисей» будет принимать «Факел». Понятно, что «Факел» покрепче физически, чем «Енисей». А «Енисей» поизящнее с точки зрения позиционной атаки, с точки зрения контроля мяча. И вообще, «Енисей у себя дома в манеже не одну топовую команду подловил. Его недооценивать ни в коем случае не стоит. «Факел» прекрасно это понимает. Евсеев хорошо знает нынешний «Енисей», даже несмотря на то, что тот поменял по ходу сезона тренера.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне кажется, что «Енисей» сделает ставку на адаптацию «Факела» к газону в манеже. Понятно, что «Енисей» сразу включится. Понятно, что «Енисею» легче будет комбинировать, легче будет доходить до чужих ворот. Он постарается в первом тайме этим воспользоваться.

Я рискну и за очень хороший коэффициент 2,7 возьму вариант – «Енисей» забьет в 1-м тайме». Понятно, что достаточно авантюрная ставка, но вот так я предполагаю. Если «Енисей» начнёт агрессивно, он может соперника на этом подловить, как неоднократно, кстати, у себя дома делал. Стыковые матчи, почему бы не похулиганить, почему бы не рискнуть. Гол «Енисея» в первом тайме», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициеном 17.20.

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