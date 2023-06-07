«Родина» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на стыковой матч РПЛ 7 июня

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Родина» – «Пари НН» в переходных играх РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют — нет за 1.75.

«В Москве на искусственном поле академии футбольного клуба «Спартак» сыграют «Родина» и «Пари НН». Здесь фаворит понятен, это, конечно, команда Сергея Юрана. Единственная проблема для «Нижнего» может быть не в статусе или уровне соперника, а именно в искусственном газоне на полях академии «Спартака». Но «Пари НН» научился круто играть в обороне. Была сухая победа над «Сочи», безголевая ничья со «Спартаком», где здорово сыграл Нигматуллин, в последнем туре «Химки» обыграли, тоже не подпустив соперника к своим воротам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, это всё добавляет уверенности, надёжности в борьбе за сохранение места в РПЛ команде из Нижнего Новгорода. И по статусу, по классу игроков, конечно, «Пари НН» повыше, чем «Родина». У неё боеспособный, очень такой крепкий коллектив, которым руководит Дмитрий Парфёнов, плюс искусственное поле — более привычное для «Родины», чем для нижегородцев.

Но, думаю, эта игра вряд ли получится какой-то сверхрезультативной и насыщенной событиями, потому что «Родина» сама, видимо, не ожидала от себя, что попадёт в стыковые матчи. Да, у неё очень хорошая серия: «Балтике» не проиграли, с «Рубином» сыграли безголевую ничью, «Енисей» вообще обыграли на выезде — 1:0. Недооценивать «Родину» ни в коем случае не надо — в прямом и в переносном смысле, но с точки зрения игры на результат, я думаю, «Пари НН» помощнее смотрится.

Мой прогноз на первую игру – «обе забьют – нет». «Пари НН», повторюсь, хорошо в последнее время играет в обороне, достаточно надёжно. Но и «Родина» тоже открываться точно не будет. Если забьёт какая-то команда, то только одна», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 17.20.

В «Локомотиве» прокомментировали слухи об интересе к Зиньковскому.

Аршавин: Адвоката хотели убирать из «Зенита», но потом мы выиграли Кубок УЕФА.

Генеральный директор «Милана» объяснил увольнение Мальдини.