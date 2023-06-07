«Фиорентина» — «Вест Хэм»: прогноз Эльвина Керимова на финальную игру Лиги конференций

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм».
Ставка: обе забьют за 1.92.
«Встречаются стилистически очень разные команды. «Фиорентина» — команда прессингующая, которая любит владеть мячом и доминировать, высоко защищаться и играть в рискованной манере.
В соперниках «Вест Хэм», который играет без мяча — контратаки, забросы. Команда в чемпионате сыграла неудачно, но в еврокубках дошла до финала — это событие, как и для «Фиорентины».
Разный игровой стиль команд, на мой взгляд, сделает финал зрелищным. Учитывая, что «Фиорентина» — команда уязвимая, стоит ждать голов. Арсенал итальянцев в атаке очень богатый, а «Вест Хэм» очень хорошо играет на пространстве в быстрых атаках. Думаю, что «Вест Хэм» тоже свой гол забьёт», — сказал Керимов.
Экспресс с коэффициентом 17.20.
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