«Фиорентина» — «Вест Хэм»: прогноз Эльвина Керимова на финальную игру Лиги конференций

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм».

Ставка: обе забьют за 1.92.

«Встречаются стилистически очень разные команды. «Фиорентина» — команда прессингующая, которая любит владеть мячом и доминировать, высоко защищаться и играть в рискованной манере.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В соперниках «Вест Хэм», который играет без мяча — контратаки, забросы. Команда в чемпионате сыграла неудачно, но в еврокубках дошла до финала — это событие, как и для «Фиорентины».

Разный игровой стиль команд, на мой взгляд, сделает финал зрелищным. Учитывая, что «Фиорентина» — команда уязвимая, стоит ждать голов. Арсенал итальянцев в атаке очень богатый, а «Вест Хэм» очень хорошо играет на пространстве в быстрых атаках. Думаю, что «Вест Хэм» тоже свой гол забьёт», — сказал Керимов.

Экспресс с коэффициентом 17.20.

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