Прогноз на матч «Алавес» — «Эйбар» с коэффициентом 3.65

Представляем вашему вниманию прогноз на матч плей-офф секунды «Алавес» — «Эйбар».

Ставка: победа «Эйбара» за 3.65.

Борьба за выход в Примеру в этом году вышла весьма напряжённая. Сразу четыре команды расположились в пределах одного очка от проходного второго места. Две из них играют друг с другом за право выйти в финал плей-офф за повышение. Первая встреча в Эйбаре прошла с подавляющим преимуществом хозяев. Футболисты «Эйбара» нанесли 14 ударов по воротам, четыре из которых пришлись в створ, в то время как соперник сделал лишь три попытки поразить цель, одна из которых оказалась успешной.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Счёт 1:1 не в полной мере отражает соотношение сил в той игре, однако продолжает тренд последних матчей как «Алавеса», так и «Эйбара», которые крайне редко забивают более одного мяча. Так «Алавес» забил всего девять мячей в последних 15 матчах, а в восьми из этих встреч уходил с поля без гола, в том числе в трёх из семи последних домашних матчей.

Сын Зинедина Зидана Люка играет за «Эйбар» с сентября 2022 года и показывает отличную статистику – 26 пропущенных мячей в 32 матчах, а в 14 из этих игр Зидан сохранил свои ворота на замке. Однако болельщиков «Эйбара» подводит нападение – всего четыре забитых мяча в последних пяти матчах. При этом лишь в одной из восьми последних игр на выезде «Эйбар» не забил хотя бы однажды. Поставить на точный счёт 1:0 можно за 7.30, но и просто на победу гостей тоже весьма неплохой коэффициент — 3.65.

Экспресс с коэффициентом 7.68.

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