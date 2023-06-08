«Флорида» — «Вегас»: прогноз Максима Лебедева на третий матч финала Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Вегас».

Ставка: победа «Вегаса» в матче за 2.05.

«Если верить статистике (а не верить ей нельзя, иначе на ставках делать нечего), счёт 0-2 в серии не является чем-то из ряда вон выходящим и отыгрывается чуть ли не через раз. Особенно если первые два поражения были гостевыми и впереди два домашних матча. Но тут, как мне кажется, дело куда более серьёзное, поскольку от Сергея Бобровского отвернулась фортуна. А именно её беспробудные объятия, по большому счёту, и дотащили достаточно средненькую по остальным показателям «Флориду» аж до финала. Но когда твой чудотворец сперва пропускает четыре шайбы за матч, а потом столько же за 27 минут, все становится очень и очень тоскливо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятно, что «Вегас» к этому тоже руку приложил. Он стал первой командой в нынешнем плей-офф, которую «кошкам» вот уже два матча подряд не удаётся вычистить со своего «пятака». По крайней мере, настолько, чтобы Бобровский напрямую видел момент броска. А ведь этого не удавалось даже «Бостону».

Может ли «Флорида» отыграться? Безусловно, но лишь в том случае, если «рыцари» приедут в Санрайз, ну, скажем так, не совсем распальцованными, а хотя бы переполненными мыслями о том, что будут делать с Кубком Стэнли нынешним летом. И пробудут в таком одухотворённом состоянии как минимум два матча, а лучше даже больше. Но дело в том, что долгосрочным такое состояние быть не может, и первое же поражение «Вегас» сильно встряхнёт.

А если в третьем матче «рыцари» не станут благодушнее, то и в третьем матче «пантерам» ничего не светит, хоть и будут их при этом поддерживать свои болельщики и родные стены. Именно таким автор этих строк видит предстоящий матч под номером три. «Флорида», безусловно, рыпнется и будет рыпаться не по-детски. Но без Бобровского, осенённого Боженькой на данный конкретный матч, делать ей в финале нечего. А хоккейный Боженька, кажется, Серёгу бросил.

И мы получим матч выше среднего по количеству заброшенных шайб, с тоталом выше 5,5 и третьей подряд победой «Вегаса», который по всем объективным, субъективным и «вкусовым» показателям оказался готовым к финалу намного лучше «Флориды», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.68.

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