Карлос Алькарас — Новак Джокович: ставка Надежды Петровой на полуфинал «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас — Новак Джокович.

Ставка: ТБ 37.5 за 1.79.

«Конечно, Новак Джокович ещё не сверженный король мирового тенниса, а Карлос Алькарас пока не его смена, но всё же предстоящий полуфинал будет иметь весьма символическое значение. 20-летняя первая ракетка мира из Испании, прекрасно чувствующий себя на грунте, и не только на нём, Карлос Алькарас сыграет с легендарным теннисистом из Сербии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В четвертьфинале Джокович в четырёх партиях переиграл россиянина Карена Хачанова – 4:6, 7:6, 6:2, 6:4, затратив на это 3 часа и 39 минут. При этом на тай-брейке Новак взял верх 7:0! В общем, все наши эпитеты великому теннисисту действительны и до сей поры.

Алькарас же переиграл грека Стефаноса Циципаса – 6:2, 6:1, 7:6. И готов к предстоящему матчу очень хорошо. На песке испанец выиграл 32 из 36 поединков за последний год. А с Джоковичем играл единственный раз в 2022 году как раз на грунте и обыграл Новака – 6:7, 7:5, 7:6. С тех пор Карлос слабее точно не стал. Новак тоже, он ведь как хорошее вино, с возрастом становится только лучше. Но Алькарас молод и голоден до побед. И ему очень хочется стать для начала королём Парижа этого года.

Прогноз — победа испанского теннисиста в пяти партиях. В очень затяжном по времени поединке. Тотал больше 37.5 гейма», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 4.71.

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