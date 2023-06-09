Каспер Рууд – Александр Зверев: ставка Надежды Петровой на полуфинал «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос» Каспер Рууд – Александр Зверев.

Ставка: победа Зверева 3:1 за 5.60.

«24-летний норвежский теннисист Каспер Рууд находится в отличной форме. Да и занимает он высокое место в рейтинге не просто так – четвертая строчка. В четвертьфинале всего за два часа и сорок пять минут он выиграл у сильного датчанина Хольгера Руне – 6:1, 6:2, 3:6, 6:3, сделав при этом пять эйсов. Но есть одно но: в этом сезоне Каспер Рууд выиграл всего один турнир. Правда, на грунте в Эшториле. За последний год Рууд сыграл на этом покрытии 26 матчей, в которых победил 20 раз. Ясно, что грунт для него одно из любимых покрытий.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Александр Зверев очень долго идёт к своей большой победе. Для начала хотя бы к финалу. В 1/4 он уверенно взял верх над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4. Теперь на его пути стоит Рууд. Полуфинальный матч на «Ролан Гаррос» важен как для немца, так и для норвежца. Хотя, будем откровенны, выиграть главный трофей будет для любого из них невероятно сложно. Впрочем, это дело будущего. А сейчас у 26-летнего теннисиста из Германии есть лишь одно преимущество – положительный баланс в личных матчах 3-1. Только вот все эти игры прошли на харде, а это совсем другая история. На земляных кортах Парижа Каспер Рууд выглядит сильнее своего оппонента и одержит победу в четырёх сетах», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 4.71.

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