Каспер Рууд — Александр Зверев. Опыт возьмёт верх

9 июня Каспер Рууд и Александр Зверев сыграют в матче полуфинала Открытого чемпионата Франции. Начало – не ранее 16:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитом немца: поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех норвежца оценивается аналитиками коэффициентом 1.99.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Каспер Рууд — Александр Зверев 9 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Каспер Рууд – Александр Зверев получится упорным: тотал больше 35.5 гейма идёт за 1.49, а тотал меньше 35.5 гейма – за 2.38. Поставить на то, что немецкий теннисист выиграет со счётом 3-0, можно с коэффициентом 4.60.

Анализ и прогноз на матч «Ролан Гаррос» Каспер Рууд — Александр Зверев (09.06.2023)

«Ролан Гаррос» подошёл к полуфинальной стадии. В одном из матчей встретятся норвежец Каспер Рууд и немец Александр Зверев. Оба теннисиста уже были в четвёрке лучших в прошлом году. Начало матча – не ранее 16:00 мск.

В пятницу эти теннисисты проведут пятую личную встречу. Ранее они пересекались исключительно на стадии четвертьфиналов и всякий раз на хардовом покрытии. Касперу Рууду лишь в прошлом году в Майами удалось прервать серию из двух поражений, но даже в том матче он не выглядел заметно сильнее соперника. Теперь всё иначе – норвежец в прекрасной форме и гораздо выше в рейтинге.

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Четвёртая ракетка мира связывает с «Ролан Гаррос» в этом сезоне большие надежды. В прошлом году он добрался до финала, но не смог ничего поделать под натиском Рафаэля Надаля, уступив во втором решающем матче на турнире «Большого шлема» подряд. И вот он снова в двух шагах от главного достижения в своей карьере.

Путь Каспера к полуфиналу нельзя назвать простым. Ему удалось одержать уверенную победу и по игре, и по счёту лишь в одном из пяти матчей. В первом круге с Элиасом Имером он выиграл в трёх сетах. Джулио Цеппьери и Чжану Чжичжэню он отдал по одному сету, а с Николасом Харри довёл дело до трёх тай-брейков. Проблема Рууда в том, что он нередко выключается из игры, усложняя себе жизнь даже с менее классными соперниками.

Впрочем, его уровень пока позволяет совершать ошибки без ущерба для результата. В четвертьфинале Каспер практически не испытал проблем с Хольгером Руне — 6:1, 6:2, 3:6, 6:3. Норвежец затратил на победу 2 часа и 45 минут, допустил всего пять двойных ошибок и хорошо действовал на первой подаче. Он не только взял реванш у Руне за поражение в Риме, но и впервые обыграл соперника из топ-10 на турнире «Большого шлема».

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Александр Зверев понимает, что ему вновь придётся показать свой лучший теннис. Но немец готов к любому вызову. После серьёзной травмы, полученной в матче полуфинала «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем в прошлом сезоне, Александр стремительно возвращает позиции в рейтинге. Он приближается к пику возможностей, хорошо двигается, мощно подаёт и отлично контролирует темп.

На этом турнире Зверев допускает минимум ошибок, в пяти матчах лишь раз отдав соперникам хотя бы один сет. У него толком не задалось с подачей во встрече с американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге. Тот матч завершился в четырёх сетах с двумя тай-брейками за 3 часа и 42 минуты. Тем не менее даже в сложной ситуации немец не позволял перехватить инициативу.

В двух последних матчах Зверев показывает яркую игру, но с явным запасом. Опытнейшего Григора Димитрова он обыграл в трёх сетах, позволив тому взять только восемь геймов. С Томасом Мартином Этчеверри в четвертьфинале немного потерял концентрацию во второй партии, однако тоже спокойно довёл встречу до итоговой победы — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

Можно отметить, что с недавних пор Зверев немного сдал на грунте, хотя всегда чувствовал себя на этом покрытии прекрасно. Он крупно проигрывал весной Даниилу Медведеву и Карлосу Алькарасу. Но этому тоже есть объяснение. Александр старался выйти на пик к «Ролан Гаррос», и, похоже, ему это удалось.

Каспер Рууд жаждет выйти во второй финал подряд и уже в полной мере побороться за победу в нём, но и у Зверева есть незаконченное дело. Немец пока выглядит интереснее, он умеет давить и сохранять хладнокровие в нужный момент. Выиграть всухую ему не удастся, но ставка на победу Зверева и тотал меньше 4.5 сета за 2.48 выглядит хорошо.

Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Каспер Рууд — Александр Зверев 9 июня 2023 года

На текущий момент, несмотря на разрыв в рейтинге, это матч равных соперников. Каспер Рууд стремится в финал второй год подряд, желая продемонстрировать, насколько прибавил после матча с Надалем. Норвежец показывает хорошую игру, но нередко теряет концентрацию. Александр Зверев подобных ошибок прощать не будет. Он снова в форме и намерен вернуть то, что было потеряно из-за травмы. С небольшим преимуществом немец обыграет соперника.

Ставка: победа Александра Зверева и тотал меньше 4.5 сета за 2.48.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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