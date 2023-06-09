«Пари НН» — «Родина»: ставка Александра Мостового на стыковой матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Родина».

Ставка: ничья за 4.30.

«Пари НН» будет дома принимать «Родину» в ответном стыковом матче за право участия в Российской Премьер-Лиге. Несколько дней назад нижегородцы уверенно обыграли представителей Первой лиги со счётом 3:0. Сейчас я не думаю, что хозяева поля смогут добиться столь же уверенной победы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последних турах РПЛ «Пари НН» выглядит не так плохо — смог обыграть «Химки» и «Сочи», а также не уступил «Спартаку». Однако финишировать за пределами зоны вылета у подопечных Юрана всё равно не получилось. Так что сейчас «Пари НН» будет бороться за право сохранения прописки в следующем сезоне.

А вот «Родина» выдала очень сильный финальный отрезок в розыгрыше Первой лиги. Перед поражением «Пари НН» клуб шёл на серии из девяти матчей без поражений. Причём за этот период «Родина» играла почти с со всеми своими соседями из топ-6 и ни разу не уступила: 0:0 с «Балтикой» и 0:0 с «Рубином», а также 5:1 с «Нефтехимиком» и 1:0 с «Енисеем».

Да, сейчас подопечным Парфёнова будет очень тяжело, у них не так много шансов на получение прописки в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Однако для клуба это всё равно большой шанс. Думаю, «Родина» сейчас будет бороться с первых минут, ей нужно отыгрывать три мяча. А «Пари НН» будет более расслаблен — отрыв в три гола немного усмирит пыл нижегородцев. Ставлю тут на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 4.71.

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