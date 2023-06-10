«Факел» — «Енисей»: прогноз Константина Генича на переходный матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Енисей» в переходных играх РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Факела» и ТБ 1.5 за 1.80.

«В Воронеже ответная встреча между «Факелом» и «Енисеем». В первом матче «Енисей» ни одного удара в створ ворот «Факела» и голкипера Свинова не нанёс, хотя вроде старались, команда комбинационная, команда изобретательная, но даже преимущество искусственного поля, манежа здесь красноярцам не помогло. Очень боевито, очень грамотно сыграл «Факел» и реализовал свой шанс после стандарта. После удаления «Факел» должен был забивать ещё, моменты для этого были, но чуть-чуть не хватило, может быть, мастерства в завершающей стадии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дома при сумасшедшей поддержке своих болельщиков, я думаю, «Факел» сыграет так же внимательно, так же бодро и так же агрессивно. И я думаю, что минимум два этому «Енисею» «Факел» в состоянии забить у себя дома.

Думаю, что и во втором матче «Факел» одержит победу, при этом будет забито минимум 2 мяча. Поэтому мой прогноз — победа «Факела» и тотал больше 1.5 мяча за 1.8. Верю в Евсеева и верю в его пылающий «Факел», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 18.75.

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