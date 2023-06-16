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Дания — Северная Ирландия: прогноз Егора Титова на отборочный матч Евро-2024

Дания — Северная Ирландия: прогноз Егора Титова на отборочный матч Евро-2024
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Дания – Северная Ирландия в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Дании и ТБ 1.5 за 1.60.

«Квалификация к чемпионату Европы достаточно простая – нужно попадать в двойку лучших. С этим у грандов не должно быть проблем. Но многих такая ситуация расслабила. Далеко не все фавориты идут без потерь. И датчане весной проиграли в Казахстане (2:3), хотя всё было в их руках. Теперь главное – не запустить ситуацию. Нужно настроиться на борьбу, серьёзные игры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Помню, как великолепно Дания играла в прошлом отборе. Там она и забивала много, и пропускала совсем мало. С той поры не очень сильно эта сборная поменялась. Тренер тот же, Эриксен в составе, Шмейхель играет. Наверное, только два-три человека из числа более-менее основных перестали вызываться после чемпионата мира, но там разные причины могут быть. Я посмотрел, есть более молодые ребята на эти позиции.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа H. 3-й тур
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Дания
Не начался
Северная Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, при великолепной поддержке Дания должна забирать три очка в этом матче. Североирландцы – ребята упёртые, но всё-таки слишком прямолинейные, да и класс их сейчас довольно низок. И если уж они дома финнам проигрывают, то здесь совсем тяжело будет. А у датчан прекрасный сплав опыта и молодости, плюс многие лидеры играют в очень серьёзных клубах.

Ставлю на победу Дании через тотал больше 1.5 мяча. 2:0 мне кажется самым реальным счётом», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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