Гибралтар — Франция: ставка Александра Мостового на матч отбора чемпионата Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Гибралтар — Франция.

Ставка: победа Франции с форой (-2.5) за 1.80.

«Гибралтар примет дома Францию в 3-м туре отбора на Евро-2024. Французы, конечно, являются очевидными фаворитами. Вряд ли хозяевам поля тут даже на ничью стоит рассчитывать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Франция почти выиграла второй чемпионат мира подряд прошлой зимой. В финале Аргентина смогла остановить подопечных Дешама. После этого в марте команда провела две встречи в рамках отбора на Евро-2024, в которых разгромила Нидерланды (4:0) и не так уверенно победила Ирландию (1:0). В итоге французы сейчас лидируют в группе квалификации.

Гибралтар, конечно, в чемпионате мира — 2022 участия не принимал. Сборная в последнее время проводила только товарищеские матчи. В них подопечные Хулио Рибаса смогли обыграть Лихтенштейн (2:0) и Андорру (1:0), а также уступили более сильным Греции (0:3) и Нидерландам (0:3).

Тут, конечно, нет смысла долго рассуждать об исходе встречи. Класс соперников сильно различается. Единственное, что может спасти Гибралтар от разгромного поражения – несерьёзный подход Франции, которая может сыграть тут вторым составом. Но даже в таком случае далеко не факт, что подопечные Рибаса даже одно очко смогут тут набрать. Ставлю на азиатскую фору (-2.5) на Францию», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

Мбаппе назвал единственной целью «остаться в «ПСЖ».

«Ростов» объявил о продлении контракта с Байрамяном.

Месси объяснил, почему не планирует сыграть на ЧМ-2026.