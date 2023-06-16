Мальта — Англия: прогноз Эдуарда Мора на игру отборочного цикла чемпионата Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Мальта — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-3.5) за 1.87.

«Отборочный матч чемпионата Европы. Группа С. Сборная Мальты примет сборную Англии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Надо сказать, что мальтийцы идут на последнем месте: ноль очков, но при этом Мальта проиграла сборной Италии дома всего лишь со счётом 0:2. Это определённый успех для Мальты.

Тем не менее англичане два матча выиграли, причём у главных конкурентов: обыграли сборную Украины и Италии. Англичане в прекрасной форме. Многие футболисты играли в финале Лиги чемпионов. И вообще, состав стабильный, и конкуренция очень и очень высокая.

Впереди у Англии второй матч с Северной Македонией. Поэтому главный тренер даст поиграть, в том числе тем футболистам, которым есть что доказывать. А их уровень мастерства очень и очень высок.

Я думаю, что англичане в любом случае сыграют на полную катушку. Повторюсь, конкуренция в сборной Англии, особенно в линии атаки, просто зашкаливает.

Они уверенно разгромят мальтийцев с очень большой разницей забитых голов. При этом, конечно же, не пропустят.

То есть я думаю, как бы мальтийцы ни сопротивлялись, сборная Англии является явным фаворитом и разгромит сборную Мальты», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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