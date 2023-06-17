Португалия — Босния и Герцеговина: прогноз Эдуарда Мора на игру отбора чемпионата Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Португалия – Босния и Герцеговина.

Ставка: индивидуальный тотал Португалии больше 2.5 за 1.60.

«Португалия сейчас смотрится очень и очень прилично. В команде собраны топовые звёзды. И, в принципе, они готовы показать свой лучший футбол. Португалия выиграла два последних матча с суммарным счётом 10:0. Я думаю, что дальше будет только больше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Боснийцы идут на третьем месте с тремя очками. Они не смогут оказать достойного сопротивления сборной Португалии. Да, у команды есть Эдин Джеко, но это уже возрастной футболист. Естественно, ему будет тяжело тащить команду в одиночку.

В сборной Португалии не только собраны суперзвёзды, но ещё и очень мотивированный Криштиану Роналду. Естественно, он хочет и дальше играть за сборную, забивать голы. Но теперь ему придётся заново отвоёвывать своё место в стартовом составе.

Думаю, что все футболисты сборной Португалии будут максимально мотивированы не только выиграть, но и проявить себя: забивать голы.

Безусловно, сборная Португалии победит, она будет вести в счёте. Но, даже если будет забито, например, два гола, команда не остановится, будет стараться продолжать забивать всё больше и больше.

Мой прогноз на эту игру: сборная Португалии забьёт больше 2.5 гола», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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