Исландия – Португалия: прогноз Алексея Гасилина на игру квалификации чемпионата Европы

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Исландия — Португалия.

Ставка: первый гол с 26-й по 90-ю минуту за 2.01.

«Португальцы возглавляют группу, набрав девять очков в трёх играх с разницей 13:0.Удалось обыграть Лихтенштейн (4:0), Люксембург (6:0), и в последнем матче Босния и Герцеговина была повержена со счётом 3:0. Прекрасный состав с опытным Роналду. К сожалению, в последней игре он не отметился результативными действиями. Сейчас мало времени получает мой любимый Рафаэл Леау — игрок, который может сделать гол из ничего. В нём присутствуют мощь, сила. Надеюсь, он получит свои минуты уже в ближайшем матче.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Исландия давно приучила нас, что может навязывать конкурентный футбол, но в этой группе старт у них не задался. Удалось набрать три очка в трёх играх. Победили только Лихтенштейн (7:0) и проиграли Боснии и Словакии, которые являются их главными конкурентами за вторую строчку. Дома они навяжут борьбу Португалии, но это вы увидите лишь до 25-й минуты, пока будут эмоции и Португалия будет привыкать — потом опыт и класс возьмут своё. Исландии я всегда отдаю должное. Кажется, это лучшее поколение, которое делало сенсации уже в возрасте. Это команда-характер, команда-сюрприз, и дома они встанут и будут искать свой шанс. Я не сомневаюсь, что Португалия выиграет. Словакам было очень трудно на выезде, матч был равным, и результат мог быть другим. Я жду осторожной игры в самом начале встречи. Для меня хорошей ставкой будет первый гол после 25-й минуты. Верю, что дома Исландия на эмоциях вытерпит, а дальше «кудесники» возьмут своё», — сказал Гасилин.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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