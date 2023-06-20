Эстония — Бельгия: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2024 20 июня

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Эстония — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за 1.72.

«Отборочный матч, который, возможно, был бы даже неинтересен с точки зрения ставок, если бы не история с Тибо Куртуа. Сложно сказать, насколько глубоко пророс конфликт в команде, насколько сильны его корни, да и вообще, частная эта история Куртуа или история всего коллектива. Но в любом случае у Доменико Тедеско такой подбор исполнителей, что всерьёз говорить о каких-то шансах эстонской команды, я думаю, возможным не представляется.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Куртуа не Куртуа — в матче с Эстонией, по-моему, любой бельгийский вратарь из их топовой внутренней пятёрки может быть в воротах, команда всё равно должна побеждать и должна делать это уверенно. Я верю как раз в уверенную победу, потому что Тедеско весь сегодняшний день будет настраивать всех, чтобы от него отстали и чтобы эта тема как бы немножечко сошла на нет. Но для этого нужна победа, и победа уверенная.

Бельгия с форой (-1,5) за 1.72 — мне очень нравится эта ставка. Уверенность — 8 по 10-балльной системе. Я думаю, что с такими исполнителями в передней линии, какая есть у Бельгии, два-три мяча они точно эстонцам забьют», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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