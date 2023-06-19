Эстония — Бельгия. Лукаку благодарит за доверие

Тедеско верит в Ромелу, и тот ему платит за это голами.

20 июня состоится матч 4-го тура квалификации ЧЕ-2024 Эстония — Бельгия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.23. Успех эстонцев оценён экспертами в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 7.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Эстония — Бельгия 20 июня 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Эстония — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.97. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура квалификации ЧЕ-2024 Эстония — Бельгия (20.06.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 20 июня запланировано 11 встреч 4-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Ле Кок Арена» в Таллине сборная Эстонии примет Бельгию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Эстония здорово выступила в недавнем розыгрыше Лиги наций. Она выиграла во всех четырёх встречах — с Сан-Марино (2:0 и 4:0) и Мальтой (дважды 2:1). Также в двух турах квалификации ЧЕ-2024 «синие футболки» сыграли вничью с Азербайджаном (1:1) и уступили на выезде Австрии (1:2).

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Учитывая уровень эстонского футбола, результаты вполне можно назвать хорошими. Не последнюю роль в их достижении сыграл швейцарский наставник Томас Хеберли. Он уже далеко не первый год руководит «синими футболками». Сначала показатели были плохими, но постепенно они становятся лучше.

Вне всяких сомнений, у сборной Бельгии настрой на предстоящий матч будет лучше, чем у Эстонии. Относительно недавно она пережила смену главного тренера. Роберто Мартинес был отправлен в отставку после провала на ЧМ-2022. Его должность занял бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Смена главного тренера придала импульс «красным дьяволам». В двух турах квалификации Евро-2024 они разгромили Швецию (3:0) и сыграли вничью с Австрией (1:1). Также обновлённые бельгийцы победили в контрольном матче сборную Германии (3:2). По ощущениям и накалу встреча проходила не на товарищеском уровне.

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Примечательно, что во всех трёх играх отметился забитыми мячами лучший бомбардир Бельгии Ромелу Лукаку. За этот период времени он записал на свой счёт пять голов. Благодаря доверию со стороны Тедеско форвард «Интера» преодолел кризисный период карьеры и вернул былые кондиции.

Лукаку обрёл уверенность в собственных силах и начал регулярно радовать результативностью, а также оказывать большое влияние на игру. В частности благодаря его стараниям «Интер» победил в полуфинале Лиги чемпионов «Милан» и вышел в решающую стадию турнира. Кстати, именно гол Ромелу спас от поражения во встрече с Австрией.

Обновлённая сборная Бельгии смотрится здорово. Конечно, ей ещё во многом нужно прибавлять, что показала последняя игра с Австрией. Без Кевина Де Брёйне, получившего травму в финальном матче Лиги чемпионов с «Интером», она менее сильна и опасна. Не хватает креатива и способных взять игру на себя футболистов.

Тем не менее появившиеся при Тедеско перемены, в частности кадровые, на наш взгляд, сулят «красным дьяволам» хорошее будущее. Поставить на то, что они одержат победу в грядущем матче и тотал будет больше 2.5 мяча, можно с коэффициентом 1.75. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Эстония — Бельгия 20 июня 2023 года

Сборная Эстонии прибавила благодаря Хеберли. Однако у неё гораздо меньше резервов, чем у Бельгии. Несмотря на выбывание из состава Де Брёйне, наиболее вероятным исходом грядущего матча выглядит результативная победа «красных дьяволов». При Тедеско у них сразу же улучшились результаты. Набрал хорошую форму Лукаку. Да и история последних очных встреч свидетельствует в пользу такого исхода.

Ставка: победа Бельгии и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.75.

Экспресс с коэффициентом 14.76.

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