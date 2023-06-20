Эстония — Бельгия: ставка Романа Павлюченко на игру квалификации чемпионата Европы — 2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч квалификации Евро-2024 Эстония — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за 1.72.

«Эстония и Бельгия проведут матч в 4-м туре квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Бельгийцы находятся не в лучшей своей форме, выступают не так хорошо. Однако я думаю, что с эстонцами «красные дьяволы» смогут справиться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас бельгийцы идут на втором месте в группе отбора на Евро. Их отставание от Австрии с первой строчки, которая уже имеет на одну игру больше, составляет три балла. В первом туре Бельгия обыграла шведов со счётом 3:0, а затем поделила очки как раз с австрийцами (1:1). Также в марте команда Тедеско проводила товарищеский матч с хозяйкой Евро-2024 — с Германией. Она смогла обыграть её со счётом 3:2.

А вот Эстония тоже в этом году провела товарищеский матч, в котором выиграла 1:0 у Финляндии. Но вот в остальных встречах, как в товарищеских, так и в рамках отбора на Евро, сборная не выигрывала. В квалификации «синие футболки» уступили Австрии (1:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1). Сейчас подопечные Томаса Хеберли идут на четвёртой позиции, отставая от лидеров уже на три и шесть очков.

Я тут не вижу, за счёт чего Эстония должна побеждать. Это не такая сильная сборная, как Бельгия. Да, у «красных дьяволов» есть свои проблемы, меняется поколение игроков. Однако даже с такими переменами команда Тедеско остаётся сильнее нынешних эстонцев», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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