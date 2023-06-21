Прогноз на матч молодёжного Евро-2023 Бельгия — Нидерланды

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Евро-2023 Бельгия U21 – Нидерланды U21.

Ставка: победа Нидерландов за 2.17.

Проблем с составом перед этим матчем нет ни у одной из команд. Все футболисты, которые попали в заявку на турнир, готовы сыграть. У сборной Бельгии хватает ярких игроков — в защите выделяется Зено Дебаст из «Андерлехта», в средней линии — капитан команды Астер Вранкс из «Милана», а в нападении — его одноклубник Шарль Де Кетеларе. У Нидерландов сбалансированный состав, в котором стоит отметить Райана Гравенберха из «Баварии».

Лучшие прогнозы на сегодня.

В этом матче примерно равных по уровню таланта команд есть очевидный фаворит – это сборная Нидерландов. Бельгийцы уже довольно давно на молодёжных турнирах не могут проявить себя должным образом. Два года назад они даже не прошли квалификацию, а в этот раз практически не встречались с соперниками, которые могли бы проявить их реальные возможности. Да, у «красных дьяволов» достаточно качественный состав, но проблема в том, что он больше завязан на универсальности отдельных игроков, нежели на командной игре.

С нападением у номинальных хозяев всё хорошо, в двух последних товарищеских матчах они забили пять голов. При этом оборона периодически допускает серьёзные ошибки. Нидерланды нынче выглядят более целостно. У них нет игроков, которые ставят свои цели выше общих. В пяти товарищеских встречах перед Евро оранжевые ни разу не проиграли и не пропускали больше одного мяча.

Два года назад они добрались до полуфинала, где проиграли будущему обладателю трофея, а теперь намерены добиться большего. Эта игра важна с турнирной точки зрения, так как в группе ещё есть мощная Португалия, которая может уйти в отрыв. Нужна только победа обеим командам, однако в ответственный момент её способны достичь Нидерланды. Рассмотрим победу номинальных гостей с коэффициентом 2.17.

Экспресс с коэффициентом 10.24.

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