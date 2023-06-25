Норвегия — Франция: во сколько начало матча Евро-2023, какие прогнозы и ставки
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25 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Норвегия — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.42. Успех норвежцев оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.80.
Аналитики считают, что матч Норвегия — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.77. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.
U21 ЧЕ-2023. Группа D. 2-й тур
25 июня 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия U21
Не начался
Франция U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Экспресс с коэффициентом 20.90.
Неймар: мечтаю вернуться в «Сантос».
Бывший защитник сборной России стал игроком «Ленинградца».
Норвежцам не позавидуешь:
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