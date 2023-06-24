Норвегия — Франция. Элье Ваи равняется на Мбаппе

Молодой талант может стать суперзвездой мирового футбола и ведёт за собой сборную U21.

25 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Норвегия — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.42. Успех норвежцев оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Норвегия — Франция 25 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч Норвегия — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.77. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Норвегия — Франция (25.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбол продолжается. Стартовал Евро-2023 U21. На 25 июня запланированы четыре встречи 2-го тура группового этапа турнира. В самой поздней из них на стадионе «Константина Радулеску» в Клуж-Напоке (Румыния) померяются силами Норвегия и Франция.

Во встрече 1-го тура норвежцы уступили Швейцарии (1:2), недавно пережившей смену главного тренера. «Свёрла» чаще атаковали, но в целом игра проходила на равных скоростях. Местами «красные крестоносцы» смотрелись предпочтительнее, так что их победу можно назвать заслуженной и закономерной.

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Шансы подопечных Лейфа Смеруда на выход в плей-офф и так были невысокими, а теперь они стали призрачными. Два других соперника по группе, Франция и Италия, сильнее по всем показателям. У них в разы выше уровень чемпионатов и лучше функционируют системы воспитания молодых талантов.

После того как нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд перешёл в состав основной национальной команды, у молодёжной сборной Норвегии практически не осталось выступающих за топовые европейские клубы футболистов. Суть в том, что в Норвегии гораздо ниже уровень конкуренции.

Другие перспективные юные спортсмены, так же, как и Холанд, были вызваны в состав основной национальной команды на матчи квалификации ЧЕ-2024. Единственное, за счёт чего сборная Норвегии до 21 года могла бы побороться за выход в плей-офф Евро-2023 — это настрой. Но после поражения Швейцарии он наверняка снизится.

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Сборная Франции в матче 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21 обыграла Италию со счётом 2:1. Примечательно, что совсем недавно итальянская национальная команда до 20 лет на молодёжном чемпионате мира дошла до финала, в котором уступила Уругваю (0:1).

Успех во встрече со столь сильным соперником наверняка вдохновит французскую молодёжь и придаст ей уверенности в собственных силах. В составе «трёхцветных» до 21 года много футболистов, которые на клубном уровне являются лидерами.

В числе таковых полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе, а также нападающие «Монпелье» и леверкузенского «Байера» — Элье Ваи и Амин Адли. Ваи вообще стал одним из главных открытий минувшего сезона. За 33 тура в Лиге 1 форвард отметился 19 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

За результативным нападающим «Монпелье» охотится ряд топовых клубов, в том числе «Милан», «Ювентус» и «Арсенал». Оно и неудивительно. У него огромный потенциал. Ваи обладает прекрасной скоростью и потрясающим завершением. В среднем каждый четвёртый его удар приводит к голу.

Поставить на победу синих и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.06 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей. Относительно минувшего розыгрыша молодёжного чемпионата Европы «трёхцветные» заметно прибавили. Тогда они дошли только до 1/4 финала. В этот раз есть все шансы повысить планку.

За 10 туров квалификации ЧЕ-2023 U21 синие сыграли вничью только с Фарерскими островами (0:0) и Украиной (3:3). Во всех остальных встречах они одержали результативные победы. За этот период времени французы забили 31 гол, в то время как сами пропустили только пять.

Норвежцам досталась менее сильная группа, но и тут не обошлось без проблем. «Свёрла» уступили Хорватии (2:3) и Австрии (1:2). Во всех остальных матчах подопечные Лейфа Смеруда выиграли. За этот промежуток времени они забили 26 мячей, а сами пропустили 11.

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Вероятно, норвежцы сумеют навязать французам борьбу и даже забьют гол или два. Но «трёхцветные» наверняка смогут забить больше. У них гораздо мощнее группа атаки. Ждём, что порадует результативностью Элье Ваи. Нет никаких сомнений, что в будущем он составит компанию Мбаппе в основной национальной команде.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Норвегия — Франция 25 июня 2023 года

Норвегия не может похвастаться хорошей глубиной и качеством состава. У неё хуже результаты и настрой. После поражения в игре со Швейцарией у «свёрл» наверняка упала эмоциональная составляющая. Шансов выйти в плей-офф у них практически нет. Франция не знает поражений уже 11 встреч кряду. В восьми из них «трёхцветные» одержали результативные победы. Думается, выиграют и много забьют они и в этот раз. Ставки на победу Франции и тотал больше 2.5 мяча можно сделать в «Фонбет» за 2.06. А всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Франции и тотал больше 2.5 мяча за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 7.17.

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