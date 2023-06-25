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Прогноз на игру группового этапа Евро-2023 Чехия U21 — Германия U21

Прогноз на игру группового этапа Евро-2023 Чехия U21 — Германия U21
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Евро-2023 Чехия U21 – Германия U21.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 2.75.

Вновь игра, в которой есть очевидный фаворит. Сборная Германии постарается исправить ошибки первого матча, в котором удалось добыть лишь ничью с Израилем. Немцы в потере очков могут винить исключительно себя, так как они доминировали в атаке, но совершенно разучились реализовывать моменты.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Особенно это касается одиннадцатиметровых ударов – сперва с точки неудачно пробил лучший молодой форвард турнира Юссуфа Мукоко, затем тот же трюк повторил Йессик Нганкам. И это ещё не всё — ведь целый тайм бундестим играла в большинстве, но оборона соперника справилась. Теперь команде Антонио Ди Сальво необходимо исправляться. Оборона сборной Чехии отнюдь не выглядит стабильно. Она пропустила всего два гола от Англии и может быть этим довольна.

U21 ЧЕ-2023. Группа C. 2-й тур
25 июня 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Чехия U21
Не начался
Германия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стоит отметить, что в трёх из пяти последних встреч в разных турнирах чехи пропускали минимум два мяча. При этом сами забили за всё время лишь дважды, а с англичанами нанесли только два удара в створ ворот. Германия, в свою очередь, всего второй раз за шесть игр не смогла порадовать хотя бы парой мячей. Рассмотрим победу немцев с форой (-1,5) с коэффициентом 2.75.

Экспресс с коэффициентом 20.90.

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