Чехия — Германия. Мукоко будет рвать и метать

25 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Чехия — Германия. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.63. Успех чехов оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Чехия — Германия 25 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч Чехия — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Чехия — Германия (25.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник продолжается. Стартовал Евро-2023 U21. На 25 июня запланированы четыре встречи 2-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Батуми Арена» в Грузии померяются силами Чехия и Германия. Начало игры — в 19:00 мск.

За последние 10 лет молодёжная сборная Чехии ни разу не проходила дальше группового этапа чемпионата Европы. В текущем розыгрыше турнира успехи тоже пока так себе. В игре 1-го тура команда уступила Англии (0:2). За весь матч она нанесла только два удара в створ, с которыми не составило труда справиться голкиперу соперника Джеймсу Траффорду.

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Вообще, прошла квалификацию на Евро-2023 U21 сборная в простой группе, в которой из серьёзных соперников была только Англия. Собственно, в обеих встречах с «тремя львами» подопечные Яна Сухопарека проиграли — 1:3 и 1:2.

Таким образом, чехи заняли второе место в группе и получили возможность сыграть в стыковых матчах. В них они с большим трудом обыграли Исландию. В первом матче команда победила по делу, со счётом 2:1. Она продемонстрировала более собранный и дисциплинированный командный футбол.

Но вот во второй встрече подопечные Сухопарека чудом избежали поражения и вылета. Исландцы смотрелись в разы предпочтительнее. Они создали в четыре раза больше голевых моментов и острых атак, а также выиграли по владению мячом. Чехам повезло, что соперника подвела реализация.

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В предстоящем матче Чехии точно не стоит уповать на везение. Сборная Германии уже не первый год является одним из главных претендентов на золотые медали молодёжного чемпионата Европы. Во всех трёх последних розыгрышах турнира она доходила до финала и в двух из них стала чемпионом.

У немцев подрастает очень талантливое молодое поколение. Его лидером является 18-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко. В минувшем сезоне он принял участие в 26 встречах Бундеслиги, в которых записал на свой счёт семь забитых мячей и три голевые передачи.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21 с Израилем Мукоко выступил не очень удачно. Он не реализовал 11-метровый удар и не отметился полезными действиями. Несмотря на то что соперник с 45-й минуты играл в меньшинстве, бундестим не сумела довести дело до победы. Встреча закончилась ничейным результатом — 1:1.

В предстоящем матче немцы наверняка постараются исправиться за потерю очков в игре с Израилем и выступят с большим рвением. За 10 туров квалификации они уступили только Польше (0:4). Во всех остальных встречах одержали результативные победы. За этот промежуток времени забили целых 32 мяча.

История очных встреч говорит о том, что Чехия — далеко не самый удобный соперник для немцев. Ни в одной из четырёх последних игр они не побеждали. Тем не менее по всем показателям Бундестим идёт фаворитом. У немцев выше уровень чемпионата, сильнее состав и лучше результаты на дистанции. В этот раз Чехии вряд ли удастся избежать поражения.

П2 + ТБ 1.5 мяча принимается с коэффициентом 1.90 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей. После разгромного поражения от Польши в квалификации Евро-2023 U21 бундестим сразу же реабилитировалась, уверенно обыграв Сан-Марино (4:0) и Латвию (4:0). Скорее всего, ей не потребуется много времени для того, чтобы прийти в себя после встречи с Израилем.

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Особые старания для исправления положения (сейчас немцы идут лишь на третьем месте в группе — вне зоны плей-офф) наверняка приложит Мукоко. Нереализованный пенальти в игре с израильтянами, скорее всего, придаст вундеркинду дополнительную мотивацию. Полагаем, в этот раз он не уйдёт с поля без результативных действий.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Чехия — Германия 25 июня 2023 года

Сборной Чехии повезло пробраться в групповой этап Евро-2023 U21. У неё сильно ограничены ресурсы и хуже поставлена командная игра. У одного из главных претендентов на золотые медали турнира не должно возникнуть серьёзных проблем с чехами. У Германии есть мотивация исправиться за неудачную встречу с Израилем и исправить положение в группе. С результативностью у немцев полный порядок, так что ждём не меньше двух голов. Ставки на победу Германии и тотал больше 1.5 мяча принимают в «Фонбет» за 1.90. А всем зарегистрировавшимся дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Германии и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.17.

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