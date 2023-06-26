Нидерланды U21 — Грузия U21: прогнозы и ставки на матч Евро-2023, дата и время начала

27 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Нидерланды — Грузия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.69. Успех грузин оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.90.
Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Грузия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.
После двух туров у сборной Грузии в активе четыре очка, команда Нидерландов набрала два очка.
Экспресс с коэффициентом 19.25.
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