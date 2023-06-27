Португалия — Бельгия: прогноз Артура Петросьяна на матч молодёжного Евро-2023

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2023 Португалия — Бельгия.

Ставка: Бельгия не проиграет за 1.64.

«Снова не хочется ставить на сборную Португалии, которая опять не произвела какого-то хорошего впечатления. Мне кажется, что эта команда переоценена, в том числе букмекерами. Грузия в первом туре выглядела лучше Португалии, как и Нидерланды во втором туре. Положительным моментом является лишь игра без мяча. В этом компоненте команда выглядела солидно, а вот по игре с мячом отметить и нечего.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В этом матче складывается такая ситуация, что каждой из команд надо выигрывать. Португалии нужна победа, да и Бельгии ничьей может не хватить, чтобы выйти в плей-офф. Всё это обещает интересную игру, особенно после перерыва, поэтому можно взять ставку на тотал второго тайма больше тотала первого. Никакой счёт после перерыва не будет устраивать обе команды. Всё это будет побуждать соперников играть активнее, раскрываться и давать шанс оппоненту.

Что касается фаворита, то вопреки мнению букмекеров я бы снова поставил против португальцев. Бельгия мне понравилась в первых двух матчах. Несмотря на то, что упустили победу над Грузией, удалось показать всю силу в атаке. В плане индивидуальности, тактической гибкости Бельгия выглядела отлично, поэтому предположу, что Бельгия тут как минимум не проиграет», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 4.72.

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