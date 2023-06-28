Прогноз на матч Евро-2023 U21 Италия — Норвегия

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Евро-2023 Италия U21 — Норвегия U21.

Ставка: победа Италии с форой (-1.5) за 2.48.

Сборная Норвегии проиграла два стартовых матча и попала в сложное турнирное положение. Ей нужно не просто побеждать с разницей в два мяча, но и надеяться на поражение Швейцарии в матче с Францией.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как известно, лучший норвежский игрок поколения Эрлинг Холанд мог принять участие в молодёжном чемпионате Европы, но отказался от участия из-за усталости после сложного сезона. В отсутствие своей главной звезды молодёжная команда в 2023 году не выиграла ни одного матча – две ничьих и четыре поражения. За эти шесть матчей норвежцы забили только два мяча.

Сборная Италии выиграла три из четырёх матчей в 2023 году. Лишь в одной из пяти последних встреч итальянцы забили менее двух мячей. Хорошую результативность итальянцы показали в матчах с Германией (2:4), Сербией (2:0), Украиной (3:1) и Швейцарией (3:2). Учитывая слабость Норвегии в атаке, зайдём на победу Италии с разницей минимум два мяча.

Экспресс с коэффициентом 6.73.

«Фламенго» предложил «Зениту» € 12 млн за трансфер Клаудиньо.

«Реал» согласился продать Вальверде в «Ливерпуль».

Семак назвал пять лучших молодых футболистов РПЛ.