«Црвена Звезда» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч предсезонного турнира

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч предсезонного турнира «Црвена Звезда» – «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.85.

«Зенит» стартовал с победы на Кубке. Нельзя сказать, что всё легко получилось. Ушло время на раскачку у петербуржцев. Они первыми пропустили, проигрывали после первого тайма, но во втором смогли прибавить. Мантуан забил, на счету Клаудиньо победный мяч, даже Бакаев отличился. В целом показалось, что «Зенит» в очень неплохом состоянии. Бразильцы в порядке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, Вендел приезжать вроде бы не хочет, ждёт трансфера, но все остальные на месте, новички в том числе. Коваленко сейчас подписали. Возвращается Барриос, правда, пока его на поле не ждут. При хорошей поддержке, думаю, «Зенит» продолжит уверенно играть в атаке, там выбор очень широкий, всем хочется себя проявить перед началом чемпионата.

«Црвена Звезда» сделала дубль в прошлом сезоне на родине. Чемпионат выиграла очень убедительно. Немало там ребят, которых мы видели в России. Это и Канга, и Кангва, и Спаич, Родич за «Зенит» выступал, там играет брат спартаковца Пруцева. Состав разношёрстный, но интересный. Правда, по классу с зенитовским его не сравнить.

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК Црвена Звезда Белград, Сербия Не начался Зенит Санкт-Петербург, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Первая игра показала, что атака «Зенита» готова, способна забивать. Такого сопротивления в своём чемпионате белградцы не проходят. В то же время оборона «Зенита» пока ещё не сыгралась: есть и индивидуальные ошибки, и во взаимопонимании не всё здорово. А сербы два контрольных матча сыграли, пять мячей забили. Думаю, забьют и здесь.

Сыграю ставку «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». На хорошем поле можно сыграть в своё удовольствие, когда ничего не давит», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 4.93.

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