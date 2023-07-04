«Црвена Звезда» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч предсезонного турнира

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч предсезонного турнира «Црвена Звезда» – «Зенит».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.85.
«Зенит» стартовал с победы на Кубке. Нельзя сказать, что всё легко получилось. Ушло время на раскачку у петербуржцев. Они первыми пропустили, проигрывали после первого тайма, но во втором смогли прибавить. Мантуан забил, на счету Клаудиньо победный мяч, даже Бакаев отличился. В целом показалось, что «Зенит» в очень неплохом состоянии. Бразильцы в порядке.
Да, Вендел приезжать вроде бы не хочет, ждёт трансфера, но все остальные на месте, новички в том числе. Коваленко сейчас подписали. Возвращается Барриос, правда, пока его на поле не ждут. При хорошей поддержке, думаю, «Зенит» продолжит уверенно играть в атаке, там выбор очень широкий, всем хочется себя проявить перед началом чемпионата.
«Црвена Звезда» сделала дубль в прошлом сезоне на родине. Чемпионат выиграла очень убедительно. Немало там ребят, которых мы видели в России. Это и Канга, и Кангва, и Спаич, Родич за «Зенит» выступал, там играет брат спартаковца Пруцева. Состав разношёрстный, но интересный. Правда, по классу с зенитовским его не сравнить.
Первая игра показала, что атака «Зенита» готова, способна забивать. Такого сопротивления в своём чемпионате белградцы не проходят. В то же время оборона «Зенита» пока ещё не сыгралась: есть и индивидуальные ошибки, и во взаимопонимании не всё здорово. А сербы два контрольных матча сыграли, пять мячей забили. Думаю, забьют и здесь.
Сыграю ставку «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». На хорошем поле можно сыграть в своё удовольствие, когда ничего не давит», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 4.93.
Аршавин: не сравниваю Пиняева с собой, он больше похож на Роналду.
Почеттино: за последние 15 лет «Челси» — величайшая команда Англии.
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