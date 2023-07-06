«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Минск: ставка Николая Ходасевича на игру чемпионата Беларуси

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» за 1.95.

«Минское «Динамо» на следующей неделе стартует в квалификации Лиги конференций – выездным матчем с боснийским «Железничаром». Поэтому игра с «Торпедо» вынесена на четверг, дабы было время восстановиться и подготовиться к международному вызову.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У команды Вадима Скрипченко пока всё хорошо: первая строчка в таблице, разгром в прошлом туре «Белшины» со счётом 7:2, работа над усилением состава. Визит в Жодино видится возможностью и отстегнуть подальше одного из преследователей, и провести контрольную репетицию перед еврокубками.

Матч интриговал бы больше, если бы «Торпедо» не сбавило обороты в последних турах. Ничья с «Энергетиком», поражение от самой молодой команды лиги – «Минска». Кажется, наметился небольшой спад у парней Дмитрия Молоша. На «Динамо» попробуют пересобраться, но логичной здесь всё же видится ставка на победу гостей. «Динамо» мощнее и увереннее здесь и сейчас», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 8.86.

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